Κορονοϊός - Γερμανία: μεγάλη αύξηση στους θανάτους το τελευταίο 24ωρο

Παράλληλα επιβεβαιώθηκαν 2,486 κρούσματα μέσα σε μια μέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 127.584.

Ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία αυξήθηκε σημαντικά, φθάνοντας τους 285 το προηγούμενο 24ωρο, από 170 προχθές, με το σύνολο των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 3.254, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Παράλληλα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανήλθε σε 2.486, ήταν δηλαδή συγκριτικά μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν του αμέσως προηγούμενου εικοσιτετραώρου (2.969).

Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία έχει πλέον φθάσει τους 127.584, δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.