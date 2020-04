Κόσμος

Κορονοϊός: επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης κρουσμάτων και θανάτων στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αν και η Τουρκία ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα μόλις στις 11 Μαρτίου, τα κρούσματα στη γείτονα χώρα έχουν ξεπεράσει τις 65.000.

Σε 1.403 ανέρχονται οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα μόλυνσης, την 11η Μαρτίου, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 65.111, με βάση τα νέα δεδομένα που ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας Φαχρετίν Κοτζά.

Μέσα σε ένα 24ωρο, καταγράφηκαν 107 νέοι θάνατοι και διαγνώστηκαν 4.062 νέα κρούσματα μόλυνσης, σύμφωνα με τα δεδομένα του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

Ο υπουργός προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες απομόνωσης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ έκρινε ότι ο ρυθμός της εξάπλωσης του ιού είναι υπό έλεγχο.

Εξήγησε ότι ο ρυθμός αύξησης των μολύνσεων και των θανάτων έχει επιβραδυνθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Κοτζά, η Τουρκία έχει ελέγξει την ταχύτητα εξάπλωσης του ιού εφαρμόζοντας μια μέθοδο «συνδυασμού», που προβλέπει ότι η αλυσίδα επαφής κάθε ασθενούς αναγνωρίζεται, παρακολουθείται και ελέγχεται.

«Μέχρι σήμερα, 261.989 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί στην αλυσίδα επαφών», διευκρίνισε.

Ο τούρκος υπουργός Υγείας συμπλήρωσε, ότι «ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των περιστατικών, παρά την αύξηση του αριθμού των διαγνωστικών τεστ, τείνει να παραμένει σταθερός. Ο αριθμός των ασθενών που έχουν αναρρώσει αυξάνεται σταδιακά. Ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι χαμηλός. Έχουμε δύο δυνατά σημεία: Μέτρα και θεραπεία. Ας αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας».