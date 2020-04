Παράξενα

Κορονοϊός: επιταγές στήριξης πολιτών με... τυπωμένο το όνομα του Τραμπ!

Η «απαίτηση» του Υπουργείου Οικονομικών θα καθυστερήσει αρκετές μέρες την παράδοση των επιταγών των 1.200 δολαρίων.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε να τυπωθεί το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις επιταγές που θα σταλούν σε εκατομμύρια Αμερικανούς προκειμένου να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού, μια απόφαση που θα καθυστερήσει κατά αρκετές ημέρες την παράδοσή τους, ανέφερε σε χθεσινό άρθρο της η εφημερίδα Washington Post.

Επικαλούμενη μη κατονομαζόμενους κυβερνητικούς αξιωματούχους η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι οι επιταγές των 1.200 δολαρίων, που θα σταλούν στο πλαίσιο του προγράμματος 2,3 τρισεκ. δολαρίων που υιοθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της covid-19 στην αμερικανική οικονομία, θα έχουν το όνομα του Τραμπ στη γραμμή την οποία κανείς μπορεί να συμπληρώσει για να υπενθυμίζει τον σκοπό της επιταγής.

Η Washington Post επεσήμανε ότι η φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, αρμόδια για την έκδοση των επιταγών αυτών, ενημερώθηκε μόλις χθες Τρίτη για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

«Η ομάδα, που εργάζεται από το σπίτι, τώρα έχει επιδοθεί σε μια κούρσα για να κάνει την αλλαγή, η οποία, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους, είναι πιθανό να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην έκδοση των πρώτων επιταγών», τόνιζε η εφημερίδα.