Αθλητικά

Κορονοϊός - FIFA: αλλαγή στα όρια ηλικίας για τους Ολυμπιακοί Αγώνες

Η απόφαση που δρομολογεί η Ομοσπονδία, λόγω και της μετάθεσης των Αγώνων για το 2021.

Η εκτελεστική επιτροπή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας αποφάσισε να εφαρμόσει νέα δεδομένα για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2021 στο Τόκιο.

Η αρμόδια επιτροπή της FIFA έχει αποφασίσει την αύξηση ορίου ηλικίας από τα 23 που είναι τώρα στα 24, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι αθλητές που μπορούσαν να αγωνιστούν φέτος όπως ήταν προγραμματισμένο. Αυτή η πρόταση θα έρθει προς ψήφιση μέσα στο Μάιο.

Kάθε ομάδα θα εξακολουθήσει να έχει δικαίωμα χ ρησιμοποίησης τριών παικτών που θα ξεπερνούν το όριο ηλικίας, ενώ υπογραμμίζεται ότι η αντίστοιχη διοργάνωση για τις γυναίκες δεν έχει σχετικά όρια.