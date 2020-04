Αθλητικά

Χίλσμπορο: 31 χρόνια από την μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρήνος διαρκείας για τους νεκρούς, μεταξύ των οποίω γυναίκες και παιδιά. Πως μετατράπηκε σε θρήνο ένα "ματς-γιορτή"

«Πριν από 31 χρόνια σαν σήμερα, 96 παιδιά, γυναίκες και άνδρες έχασαν τη ζωή τους στο Χίλσμπορο. Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από την τραγωδία και τους 96 φιλάθλους που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.»

Με αυτά τα λόγια η Λίβεπρουλ στα social media, θυμήθηκε τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην Ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, με αφορμή σήμερα την συμπλήρωση 31 χρόνων.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 15 Απριλίου 1989 στο γήπεδο Χίλσμπορο του Σέφιλντ, κατά την διάρκεια του ημιτελικού αγώνα για το Κύπελλο Αγγλίας, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Νότιγχαμ Φόρεστ, 96 φίλαθλοι, παιδιά, γυναίκες και άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν, ενώ ακόμη 766 άτομα, τραυματίστηκαν.

Έξι λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρηρης , ο επικεφαλής της αστυνομίας επέτρεψε την είσοδο σε 2.000 φιλάθλους της Λίβερπουλ, που είχαν εισιτήριο, αλλά δεν είχαν προλάβει να μπουν στο γήπεδο, λόγω των αυξημένων ελέγχων. Η άτακτη είσοδός τους, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί φίλαθλοι να στριμωχτούν στα κάγκελα και να πεθάνουν από ασφυξία.

Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε πρόχειρο νοσοκομείο. Όπως διαπιστώθηκε, 94 φίλαθλοι έχασαν επί τόπου τη ζωή τους, ενώ άλλοι δύο εξέπνευσαν τις επόμενες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν βαρύτατα τραυματισμένοι.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, διέταξε έρευνα. Ο αρχιδικαστής Πίτερ Τέιλορ στο πόρισμά του θεώρησε υπεύθυνη την τοπική αστυνομία, ωστόσο μία ανεξάρτητη επιτροπή, απεφάνθη τον Σεπτέμβριο του 2012 ότι οι 41 από τους 96 νεκρούς θα μπορούσαν να είχαν ζήσει, αν λάμβαναν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

Τέσσερις ημέρες πριν την τραγωδία στο Χίλσμπορο, η UEFA είχε αποφασίσει την επιστροφή στην Ευρώπη των αγγλικών ομάδων, που είχαν αποκλειστεί μετά την τραγωδία στο Χέιζελ το 1985. Η τραγιξή νέα εξίληξη ανάγκασε τις ομάδες να περιμένουν δύο ακόμη χρόνια πριν γυρίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.