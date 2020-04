Κόσμος

Βραζιλία: το άγαλμα του Χριστού φωτίστηκε με εικόνες εργαζομένων στην Υγεία

Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τον κορονοϊό.

Το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας φωτίστηκε με πορτραίτα εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ως απόδοση φόρου τιμής σε όσους διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Επίσης, στο γλυπτό ύψους 32 μέτρων προβλήθηκαν μηνύματα θετικότητας, όπως η λέξη «ελπίδα», σε διαφορετικές γλώσσες, παράλληλα με τις μορφές νοσοκόμων και γιατρών που φορούν προστατευτικό εξοπλισμό.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών και ήταν η δεύτερη φορά που το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή χρησιμοποιήθηκε για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την κρίση της COVID-19.

Τον περασμένο μήνα, στο ιστορικό μνημείο προβλήθηκαν σημαίες των χωρών που επλήγησαν από τον ιό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων.