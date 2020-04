Οικονομία

Σεντενό: πιθανή η έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Ο Πρόεδρος του Eurogroup προέβλεψε ότι το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 πριν περάσουν δύο χρόνια.

Η έκδοση κοινού χρέους είναι μια πιθανή απάντηση της ευρωζώνης στην έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύεται σήμερα.

«Όχι απαραίτητα, αλλά δεν το αποκλείω. Υπάρχει μια πρόταση να χρησιμοποιηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και μία να εκδοθεί κοινό χρέος. Και η μία δεν αποκλείει την άλλη», ανέφερε ο Σεντένο ερωτηθείς εάν μπορούν να εκδοθούν ευρωομόλογα για να χρηματοδοτηθεί η ευρωπαϊκή ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού.

Ο Σεντένο δήλωσε ότι αυτό το μέρος των κεφαλαίων που χρειάζονται τα κράτη-μέλη για να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους πρέπει να είναι διαθέσιμα έως τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού και ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 πριν περάσουν δύο χρόνια.