Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα αύξηση των θανάτων στην Ελλάδα

Μεγαλώνει κι άλλο η λίστα των νεκρών στην χώρα μας, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα απο τον ρυθμό εξάπλωσης της νόσου και τα πιό ήπια κρούσματα

Μια γυναίκα, 86 ετών, κατέληξε το πρώι της Μεγάλης Τετάρτης απο επιπλοκές του κορονοϊού.

Η άτυχη ηλικιωμένη νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Είναι ο 102ος άνθρωπος που πέθανε στην Ελλάδα απο τον κορονοϊό

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Σωτήρη Τσιόδρα, το αποόγευμα της Μ. Τρίτης, το προηγούμενο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 25 νέα κρούσματα και έτσι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.170 στην Ελλάδα. Το 56% των κρουσματων αφορά άντρες και 555 κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 869 κρούσματα έχουν ιχνηλατηθεί

Συνολικά, 76 ασθενείς νοσηλεύονται διασωλωνμένοι, ενώ 27 ασθενείς έχουν μέχρι σήμερα βγει απο τις ΜΕΘ Ο μέσος όρος ηλικίας όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι τα 68 έτη. Οι 17 ασθενείς σε ΜΕΘ είναι γυναίκες και το 80% είτε έχει υποκείμενα νοσήματα, είτε είναι άνω των 70 ετών.