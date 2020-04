Οικονομία

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο

Ο τίτλος θα είναι επιλέξιμος από την ΕΚΤ βάση του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων.

'Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου λήξης 2027 από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους.

Ο ΟΔΔΗΧ ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης του επταετούς ομολόγου, την πρώτη έκδοση αφότου το ελληνικό χρέος έγινε επιλέξιμο για αγορές από την ΕΚΤ, με τις προσφορές ήδη να ξεπερνούν τα 3,75 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Από τους ανάδοχους δόθηκε το guidance για το επιτόκιο σε mid swaps+230 μ.β. Με δεδομένο ότι τα mid swaps είναι στο -0,16%, η πρώτη τιμολόγηση δείχνει επιτόκιο λίγο πάνω από το 2%. Η τιμολόγηση αναμένεται σύμφωνα με το Reuters να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα.

Το ύψος της έκδοσης παραμένει αδιευκρίνιστο. Παρότι το ποσό που «σήκωνε» ο ΟΔΔΗΧ από τις αγορές ανά έκδοση ήταν της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ τους τελευταίους μήνες, στην επικείμενη έκδοση οι «ορέξεις» της αγοράς είναι αυτές που αναμένεται να καθορίσουν το εύρος.

Να σημειωθεί ότι χθες το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε ότι διόρισε τις Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ως αναδόχους για την έκδοση, που λήγει τον Απρίλιο του 2027.

Ο τίτλος είναι επιλέξιμος για αγορά από το έκτακτο πρόγραμμα της ΕΚΤ.

Ο σχεδιασμός τρέχει σε μια κρίσιμη συγκυρία και εν μέσω αναταραχής στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετους ελληνικού ομολόγου καταγράφει άνοδο 18 μονάδες βάσης, στο 2,06%, επίπεδο που συνιστά υψηλό τριών εβδομάδων. Βέβαια, όπως σημειώνει το Reuters, συνήθως οι αποδόσεις των υφιστάμενων ομολόγων ανεβαίνουν πριν από μια έκδοση καθώς οι επενδυτές «δημιουργούν χώρο» για την νέα προσφορά.

Η ρευστότητα του Δημοσίου

Οπως έγραψε χθες το Euro2day.gr, στο μέτωπο των ταμειακών διαθεσίμων, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ανέρχονται σε περίπου 36-37 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 15,7 δισ. ευρώ είναι «κλειδωμένα» στο cash buffer account ενώ το υπουργείο Οικονομικών, στη βάση των Ευρωπαϊκών αποφάσεων, έχει ανοιχτά κανάλια πρόσθετης ρευστότητας.

Παρότι ο Χρήστος Σταϊκούρας με τα σημερινά δεδομένα έχει πει «όχι» στη λήψη προληπτικής γραμμής πίστωσης από τον ESM, οι αποφάσεις του Eurogroup έχουν ανοίξει τον δρόμο για πρόσθετη ρευστότητα στην Ελλάδα, ύψους 7-8 δισ. ευρώ.

Έξτρα ρευστότητα αναμένεται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Κομισιόν, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, έως τα τέλη Μαΐου ενώ αν χρειαστεί, ο ΟΔΔΗΧ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει και τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων το επόμενο διάστημα. Το ύψος των εντόκων έχει υποχωρήσει στα 10,6 δισ. ευρώ από 15,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019 και 13,5 δισ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και παρότι μέχρι τώρα (αρχές Απρίλη, έκδοση 600 εκατ. ευρώ έναντι λήξης 1 δισ. ευρώ) ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει να περιορίζει τον όγκο των νέων εκδόσεων, εκτιμάται πως εάν χρειαστεί, μπορεί να μεταβάλει τη στάση του, εξαιτίας των ειδικών έκτακτων συνθηκών στο παγκόσμιο σκηνικό.