Οικονομία

Οριακή υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα τον Μάρτιο

Η υπέρβαση του στόχου ήταν ακόμα μεγαλύτερη στο δίμηνο, αλλά τα μέτρα για τον κορονοϊό, έβαλαν «φρένο».

Πρωτογενές πλεόνασμα 595 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, ξεπερνώντας το στόχο κατά 169 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι προβλέψεις έκαναν λόγο για πλεόνασμα -εξαιρουμένου του κόστους εξυπηρέτησης χρέους- στα 426 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού είχε ανέλθει στα 831 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, ανακουφίζοντας τις πληττόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αναμένεται να εκτροχιάσουν την ελληνική οικονομία και τον προϋπολογισμό, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ύφεση 10% φέτος, δημοσιονομικό έλλειμμα και αύξηση του χρέους.