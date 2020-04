Οικονομία

Τόμσεν: Η Ελλάδα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά απο την κρίση

Γιατί επιβαρύνεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον απερχόμενο επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ευρώπη. Τι λέει για τα ευρωομόλογα.

Η Ελλάδα ξεκινούσε να βλέπει τους καρπούς των προσπαθειών της και ένα αναπτυξιακό μομέμντουμ πριν από την κρίση, σχολίασε ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ σε συνέντευξη τύπου. Από το ξέσπασμα της πανδημίας θα χτυπηθεί ιδιαίτερα σκληρά, εκτίμησε και εξήγησε ορισμένους λόγους:

Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και τις μεταφορές, ενώ παράλληλα η οικονομία στηρίζεται στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εχει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ετσι, οι τράπεζες θα δυσκολευτούν να στηρίξουν την ανάκαμψη.

Σε ότι αφορά το χρέος, εκτίμησε ότι είναι πολύ νωρίς να έχουμε μια καλή εκτίμηση γιατί έχει μεγάλη διαφορά στο αντίκτυπο αν το lockdown θα κρατήσει ένα, δυο ή τρεις μήνες. Οσο δεν έχουμε καλύτερη εικόνα για το πόσο θα χρειαστεί ο έλεγχος της πανδημίας δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση για τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις σε ότι αφορά το χρέος, αρκέστηκε να σχολιάσει.

Η εικόνα στην Ευρώπη

«Πρωτοφανή» χαρακτήρισε την αντίδραση που υπήρξε σε μια «πρωτοφανή κρίση» ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ. Παραδέχτηκε ότι τα ελλείμματα των κρατών μελών θα εκτοξευτούν φέτος, αλλά όπως είπε αυτό είναι απαραίτητο.

Το ΔΝΤ στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, ξεκαθάρισε, συμπληρώνοντας ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος παράγοντας.

Η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη για να μπορούμε να πούμε περισσότερα. Η βασική προσπάθεια τώρα πρέπει να είναι να σωθούν ζωές και να περιοριστούν οι συνέπειες, συμπλήρωσε.

Εκτίμησε ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν τον δημοσιονομικό χώρο να κάνουν ότι πρέπει και να αντιδράσουν στην πανδημία.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα των ευρωομολόγων ο Π. Τόμσεν δήλωσε ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλες οι χώρες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια. Το πακέτο των 500 δισ. ευρώ είναι σημαντικό. Το ΔΝΤ δεν παίρνει θέση στο θέμα των ευρωομολόγων αλλά τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει ισχυρή αντίδραση από την Ευρώπη. Είναι πολύ νωρίς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα χρειαστεί γιατί δεν γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει η υγειονομική χρήση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι υπάρχει «εδώ και τώρα» ο χώρος για ισχυρή αντίδραση στις χώρες.

