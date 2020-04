Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζεται η πτωτική πορεία στον ημερήσιο αριθμό θανάτων στην Ισπανία

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του τελευταίου 24ώρου ανήλθαν σε 5.092 και συνολικά έχουν φτάσει τα 177.633.

Νέα πτώση καταγράφηκε στον αριθμό των θανάτων του τελευταίου 24ώρου στην Ισπανία, με 523 θανάτους έναντι 567 την προηγουμένη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας Covid-19 ανήλθε σε 18.579.

Τα νέα κρούσματα του τελευταίου 24ώρου ανήλθαν σε 5.092, επί συνόλου 177.633.