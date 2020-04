Life

Κώστας Σαββιδάκης: Ο “παπα-Γρηγόρης”, οι “Άγριες Μέλισσες” και η προσφορά εξ αποστάσεως

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός μίλησε στο “Πρωινό” για την κατ΄ οίκον απομόνωση, την Εκκλησία και την δοκιμασία της, στέλνοντας ιδιαίτερα μηνύματα στους τηλεθεατές.