Πολιτική

Χαρίτσης: πολλά λόγια και ελάχιστα έργα από την κυβέρνηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση συνεχίζει στον ολισθηρό δρόμο της αδράνειας για το ΕΣΥ, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι πια σαφές σε όλους ότι η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά όρος ύπαρξης της κοινωνίας, πλέγμα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, αναγκαία προϋπόθεση για να βγούμε νικητές από τη δύσκολη αυτή δοκιμασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετέχει και ο τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τον λογαριασμό για την κυβερνητική έπαρση να τον πληρώσει η κοινωνία», για να σημειώσει ότι «είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία, την εργασία, την παραγωγική οικονομία. Είμαστε εδώ με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις προκειμένου η χώρα να αποφύγει την επιστροφή στο σπιράλ της ύφεσης».

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για «πολλά λόγια και ελάχιστα έργα» κι αυτό παρότι έχει περάσει καιρός από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε «μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας». Χαρακτήρισε «θετική» εξέλιξη ότι ο κ. Μητσοτάκης «εξύμνησε» το δημόσιο σύστημα υγείας, δεδομένου -όπως είπε- ότι «μέχρι πολύ πρόσφατα, απαξίωνε -ως κατάλοιπο κρατισμού- την ενίσχυση του ΕΣΥ». Ωστόσο έκανε λόγο για «υποκριτικές, τελικά, ρητορικές πιρουέτες» που δεν αρκούν, καθώς «η ενίσχυση του ΕΣΥ μετριέται με έργα και πράξεις».

Με αφορμή και το τελευταίο διάγγελμα του πρωθυπουργού είπε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει στον ολισθηρό δρόμο της αδράνειας για το ΕΣΥ», που «άλλωστε ήταν η διαχρονική στρατηγική της ΝΔ». Προσέθεσε ότι ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών υγείας, με ακάλυπτα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, κλείσιμο δομών και συρρίκνωση της χωρητικότητας του ΕΣΥ ήταν «διαχρονικό σκάνδαλο» και «συνειδητή επιλογή που είχε ως στόχο την υποβάθμιση και την απαξίωση των δημόσιων νοσοκομείων».

Κατόπιν αυτών χαρακτήρισε «προκλητικό» ο κ. Μητσοτάκης «να ισχυρίζεται ότι σε 5 εβδομάδες η κυβέρνησή του έκανε όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες».

«Δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν ξεχνάμε ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε στις απόλυτα αναγκαίες προσλήψεις 19.500 γιατρών, η ΝΔ μιλούσε για παρωχημένες και σπάταλες επιλογές. Δεν ξεχνάμε ότι το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ περιέγραφε την παραχώρηση των δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιωτικά συμφέροντα», είπε.

Η ανασύνταξη του ΕΣΥ απ' τον ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέπει σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας να αντέχει

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι, αντίθετα, η «παρακαταθήκη» που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «η κρίσιμη παρέμβαση για την ανασύνταξη του ΕΣΥ, είναι αυτή που επιτρέπει σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας να αντέχει τις μεγάλες προκλήσεις όπως αυτή της σημερινής πανδημίας».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε με τον ν.4368/2016, οι πάνω από 2 εκατ. ανασφάλιστοι πολίτες να έχουν εγγυημένη και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του ΕΣΥ, προσέθεσε, ακύρωσε στην πράξη τον μνημονιακό περιορισμό του «1 προς 5», παραδίδοντας στην πραγματικότητα το ΕΣΥ στην προ μνημονίων κατάσταση ως προς το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, είπε, από το 2016, το ισοζύγιο προσλήψεων/αποχωρήσεων στο ΕΣΥ είναι θετικό, ενώ τα πρώτα μνημονιακά χρόνια οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις.

Τόνισε ότι επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε σε κρίσιμους βραχίονες του ΕΣΥ, προκήρυξε όλες τις κενές οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού στις ΜΕΘ και σημαντικό αριθμό μόνιμων θέσεων για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Ακόμη είπε ότι σταμάτησε την περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία που κατά τα πρώτα μνημονιακά χρόνια (2010-2014) είχε αθροιστικά φθάσει στο 40% και «παρά τους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ από το 4,6% του ΑΕΠ το 2015 στο 5,2%».

Η σημερινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασιστικό βήμα για περαιτέρω ενίσχυσή της δημόσια υγείας

Ο εκπρόσωπος Τύπου είπε ότι η σημερινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδότησης με 1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Μένουμε Όρθιοι", «περιγράφει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά για την περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας». Με στόχο, μεταξύ άλλων, 4.000 μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, επαρκή μέτρα προστασίας για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, κεντρικό έλεγχο των εργαστηριακών ελέγχων και ειδική μέριμνα για ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

Οι επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα στη δίνη μιας πρωτοφανούς ύφεσης

Σημείωσε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι «κρίσιμος κρίκος σε ένα συνολικότερο πλέγμα προάσπισης της κοινωνίας μας και καταπολέμησης της κρίσης», καθώς «δεν μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική δημόσια υγεία σε μια κοινωνία με ισοπεδωμένα εργασιακά δικαιώματα και διαλυμένη οικονομία».

«Οι αποφάσεις της κυβέρνησης μάς οδηγούν, δυστυχώς, εκεί», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι απλά αποσπασματικές, λανθασμένες και ιδεοληπτικές επιλογές, αλλά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα στη δίνη μιας πρωτοφανούς ύφεσης».

Αναφέρθηκε στις «εφιαλτικές» προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα, με 10% ύφεση και εκτόξευση της ανεργίας κατά 5 μονάδες στο 22,3%, καθώς και τις «αντίστοιχες προβλέψεις» του ΟΟΣΑ «που εμφανίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη ύφεση, από όλες τις δυτικές οικονομίες, λόγω κορονοϊού». Η έκρηξη της ανεργίας και η μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων και των νοικοκυριών είναι ήδη ορατά φαινόμενα, είπε.

Η κυβέρνηση αφήνει περισσότερους από δύο στους τρεις μακροχρόνια ανέργους εκτός επιδόματος

Σ' αυτό το πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βάζει τα θεμέλια για μία βαθιά αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, προωθώντας, με πρόσχημα την πανδημία, απορρυθμίσεις που θα ζήλευαν και οι πιο φανατικοί των μνημονίων». Σχολίασε ως μη τυχαίο ότι στο χθεσινό ενημερωτικό δελτίο του ο ΣΕΒ «ζητούσε ακριβώς αυτά που έχει ήδη σπεύσει να κάνει η κυβέρνηση: Μειώσεις μισθών 50% με εκ περιτροπής εργασία, πλήρη κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, μέχρι και τράπεζα δανεικών εργαζομένων». «Θα μπορούσε να το θέσει και πιο ωμά ως σκλαβοπάζαρο» σχολίασε.

Επιπλέον καταλόγισε στην κυβέρνηση λογική "βλέποντας και κάνοντας", ακόμα και για τις πιο ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας. Ανέφερε ότι «με καθυστέρηση μηνών» ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα επίδομα για τους μακροχρόνια ανέργους, «για τους οποίους εδώ και έναν μήνα δεν είχε ληφθεί απολύτως καμία μέριμνα». Ωστόσο, σημείωσε ότι το έκτακτο επίδομα που ανακοίνωσε θα δοθεί μετά τις γιορτές του Πάσχα και αφορά «μόλις 155.000 ανέργους, την ώρα που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που αναζητούν εργασία είναι 510.646», δηλαδή αφήνει περισσότερους από δύο στους τρεις μακροχρόνια ανέργους εκτός ενίσχυσης"».

Ο κ. Χαρίτσης έκανε λόγο για «περίσσιο θράσος» του υπουργού Ανάπτυξης που «χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ φοροφυγάδες τους μακροχρόνια ανέργους» και «επιβεβαίωσε έτσι ότι το χειρότερο δεν είναι η προχειρότητα της κυβέρνησης, αλλά η αμετροέπεια και η αλαζονεία της».