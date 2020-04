Οικονομία

“Βουτιά” στα έσοδα της ΔΕΗ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναμενόμενες οι προβλέψεις του ΔΝΤ για μεγάλη ύφεση σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω του κορονοϊού, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για μεσοσταθμική μείωση 20% στις ειπράξεις της ΔΕΗ, έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος ενέργειας γιατί η κυβέρνηση προχωρά προσεκτικά.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα 104,6» ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε συγκεκριμένα πως υπάρχει «μία αύξηση της οικιακής κατανάλωσης, αλλά και μεγάλη μείωση της βιομηχανικής κατανάλωσης και στο εμπόριο».

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, στις πληρωμές είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα. «Έχουμε από τη ΔΕΗ εικόνα, μεσοσταθμικής μείωσης 20%, στα χρήματα που εισπράττει. Αυτό είναι ανησυχητικό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή» είπε.

Υπογράμμισε δε πως δεν είναι λύση η παύση πληρωμών, διότι «ούτε η ΔΕΗ, ούτε οι ιδιώτες πάροχοι μπορούν να αντέξουν μία τέτοια πολιτική καθώς έχουν εργαζόμενους, μισθοδοσία, αγοράζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, συντηρούν μηχανήματα. Έχουν έξοδα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν με αέρα κοπανιστό. Άρα βεβαίως κοιτάζουμε με το ένα μάτι την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κρίση του κορονοϊού, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να κοιτάξουμε το ίδιο το σύστημα της ενέργειας το οποίο αν καταρρεύσει, θα καταρρεύσει και η οικονομία, αλλά και τα νοσοκομεία».

Ο υπουργός χαρακτήρισε αναμενόμενες τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ύφεση τόσο στην Ελλάδα και την Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, δεδομένης της κρίσης του κορονοϊού.

«Τις περίμενα αυτές τις προβλέψεις. Είχα μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχε μιλήσει και ο κ. Σταϊκούρας για μία ύφεση που κάθε μήνας που θα περνάει θα ισοδυναμεί περίπου με 2,5%, όσο κανείς μπορεί να προβλέψει αυτές τις συνθήκες. Η πατρίδα μας τελευταία πλήττεται διπλά λόγω της ναυτιλίας και λόγω του τουρισμού. Οι προβλέψεις από εκεί και πέρα είναι μεταξύ επιστήμης και τέχνης θα έλεγε κανείς. Διότι κανένας αυτή την ώρα δεν μπορεί να μας βεβαιώσει πόσο καιρό θα κρατήσει η κρίση. Για το ότι θα έχουμε ύφεση δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και όχι μόνο εμείς, όλη Ευρώπη και όλος ο κόσμος» ανέφερε.

Εκτίμησε πάντως πως την επόμενη χρονιά «θα έχουμε μια ισχυρή ανάπτυξη ακριβώς λόγω του ότι η οικονομία θα έχει 'καθίσει' και επομένως θα υπάρχει μια δυναμική».

«Εμείς αυτή την ανάπτυξη θέλουμε να την ενισχύσουμε περαιτέρω σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας. Υπάρχουν 7-8 κλάδοι που πλήττονται περισσότερο και εκεί κοιτάμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, όπως είναι ο τουρισμός, οι μεταφορές -ιδιαίτερα οι αερομεταφορές- η βιομηχανία -ιδιαίτερα η βαριά βιομηχανία και η ενεργοβόρος βιομηχανία- ο ενεργειακός κλάδος αργότερα, λόγω της μείωσης κατανάλωσης και ίσως της μείωσης πληρωμών» δήλωσε.