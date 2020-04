Υγεία - Περιβάλλον

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το προσωπικό για την υπερπροσπάθεια που καταβάλλει στις εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση κρουσμάτων κορονοϊού.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση κρουσμάτων κορονοϊού (τεστ) με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη διαδικασία επεξεργασίας των δειγμάτων, από το στάδιο της προετοιμασίας έως τον μοριακό έλεγχο. Κατά την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία του εργαστηρίου και ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται στο ΕΚΕΑ. Θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σας όλους τους εργαζόμενους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ΕΚΕΑ σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, για να προσθέσουμε σημαντική παραγωγική δυναμικότητα, για να κάνουμε επιπρόσθετα αξιόπιστα τεστ μοριακού ελέγχου.

Θέλω να σας συγχαρώ, γιατί κάνατε μέσα σε μέρες αυτά τα οποία θα χρειαζόμασταν, υπό κανονικές συνθήκες, μήνες για να κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να προσθέσουμε σημαντική δυνατότητα τεστ, καθώς θα αρχίζουμε να εξετάζουμε το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε τις όποιες εστίες πολύ γρήγορα και πολύ αξιόπιστα. Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη δυνατότητα να κάνουμε μοριακά τεστ, δυνατότητα την οποία μας προσφέρετε εδώ, με τρόπο πολύ αξιόπιστο και γρήγορο.

Αυτό μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακού ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις όποιες νέες πιθανές εστίες. Αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το συνολικό μας σχέδιο».

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό του Κέντρου για το έργο του. «Και εγώ τους οφείλω ένα ευχαριστώ. Δεν μπορώ να τους σφίξω το χέρι σε αυτή τη συγκυρία, αλλά θέλω να μεταφέρετε σε όλο το προσωπικό τις προσωπικές μου ευχαριστίες και προφανώς και του Υπουργείου και του κυρίου καθηγητή, διότι το συνολικό σχέδιο το οποίο υλοποιούμε είναι όσο ισχυρό όσο όλοι οι κρίκοι στην αλυσίδα.

Και το ζήτημα των αξιόπιστων τεστ μοριακού ελέγχου -μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε και να εξερευνήσουμε πιθανώς νέες τεχνολογίες οι οποίες όμως ακόμα, θέλω να το τονίσω, είναι στη φάση του δοκιμαστικού ελέγχου- το βαρύ πυροβολικό των τεστ θα είναι πάντα τα αξιόπιστα μοριακά τεστ. Και βέβαια στην πρώτη γραμμή θα βρεθείτε εσείς.

Δεν θέλω, επίσης, να ξεχάσω και να παραμελήσω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε ούτως ή άλλως στο μοριακό έλεγχο του αίματος. Με την ευκαιρία αυτή να κάνω ακόμα μία έκκληση για εθελοντές αιμοδότες. Χρειαζόμαστε αίμα, δεν έχει σταματήσει να αρρωσταίνει ο κόσμος μόνο επειδή έχουμε μία πανδημία κορονοϊού.

Άρα, αυτή η κουλτούρα εθελοντών αιμοδοτών η οποία πιστεύω ότι έχει ριζώσει για τα καλά στην Ελλάδα, πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και βέβαια να γνωρίζουν όλοι οι αιμοδότες, αλλά και όλοι όσοι παίρνουν αίμα, ότι υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας του αίματος, ο οποίος εξασφαλίζει 100% ότι δεν πρόκειται κανείς να πάρει αίμα το οποίο καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορεί να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Άρα, να μην ξεχνάμε και τη βασική σας δουλειά.

Αλλά νομίζω δείξατε μία πολύ μεγάλη, όπως και όλη η χώρα νομίζω, μία πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα. Το μυστικό της επιτυχίας στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι η γρήγορη προσαρμοστικότητα. Να αξιοποιούμε υφιστάμενες παραγωγικές δυνατότητες και ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό, αλλά και στον Υφυπουργό, ο οποίος από πλευράς Υπουργείου ηγήθηκε όλης αυτής της προσπάθειας. Καλή δύναμη. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την υλικοτεχνική υποδομή του Κέντρου, η οποία επιτρέπει τη μαζική τέλεση μοριακών ελέγχων αίματος και την έκδοση αποτελεσμάτων εντός λίγων ωρών.

Στα τέλη Φεβρουαρίου το ΕΚΕΑ απέκτησε τρία συστήματα μοριακής εξέτασης cobas 8800. Δύο εβδομάδες αργότερα, όταν η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε διαγνωστική μέθοδο για τον SARS-CoV-2 που διενεργείται από συστήματα αυτού του τύπου, η χώρα μας κινήθηκε άμεσα και προμηθεύτηκε μία πρώτη ποσότητα 90.000 τεστ.

Το σύστημα cobas 8800 έχει τη δυνατότητα να αποδίδει περίπου 1.000 αποτελέσματα σε διάστημα οκτώ ωρών. Μία από τις τρεις μονάδες έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στον εντοπισμό τυχόν κρουσμάτων κορονοϊού, ενισχύοντας περαιτέρω τις διαγνωστικές δυνατότητες της Ελλάδας. Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΔΥ έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα, δίχως να εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων.

Στο πλαίσιο του πνεύματος των δωρεών που επικρατεί, η αναβάθμιση του εργαστηρίου του ΕΚΕΑ ώστε να έχει το απαιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης βιολογικής ασφάλειας, κόστους 93.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από προσφορά ιδιώτη. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν σε διάστημα επτά ημερών οι εργασίες κατασκευής κατάλληλου βιολογικού θαλάμου για τον ασφαλή χειρισμό πιθανώς μολυσματικού υλικού.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΑ Παναγιώτης Κατσίβελας και ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου, Κώστας Σταμούλης.