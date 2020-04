Πολιτική

Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά

Τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν κι αναχαιτίστηκαν από ελληνικά

Διαδοχικές υπερπτήσεις στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο πραγματοποίησε τη Μεγάλη Τετάρτη ζεύγος τουρκικών F-16.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ:

Στις 12:52 και στις 12:53 πέταξε πάνω από τις ανατολικές ακτές της Σάμου

Στις 12:56 πάνω από τους Αρκιούς και τη νησίδα Γρυλούσα

Στις 12:57 πάνω από τους Λειψούς

Στις 12:59 πάνω από το Φαρμακονήσι.

Στις 15:13 τρία τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσες και τη νήσο Παναγιά.

Όλες αυτές οι υπερπτήσεις εκτός της τελευταίας έγιναν στα 27.000 πόδια.

Στη συνέχεια, το ζεύγος των τουρκικών μαχητικών διαχωρίστηκε και τα δύο F-16 πέταξαν και πάνω από το Αγαθονήσι: το πρώτο στις 13:08 στα 6.000 πόδια και το δεύτερο στις 13:09 στα 18.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν κι αναχαιτίστηκαν από ελληνικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.