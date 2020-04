Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου αντάλλαξε ευχές με τους Αρχιεπισκόπους Ιερώνυμο και Αναστάσιο

Η ΠτΔ τους ευχαρίστησε για τη στήριξη που προσφέρουν στους πιστούς, την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε σήμερα με τους Αρχιεπισκόπους Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο και αντάλλαξαν ευχές για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις δύσκολες ώρες που βιώνει η ανθρωπότητα λόγω του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα και την πίστη μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Αναστάσιος επεσήμανε πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η πανανθρώπινη συστράτευση αλληλεγγύης θα νικήσει την πανδημία και τις παρενέργειές της.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά της, τους ευχαρίστησε για τη στήριξη που προσφέρουν στους πιστούς τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, τονίζοντας το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας για την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση του ποιμνίου εν μέσω πανδημίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε στους δύο ιεράρχες το φετινό Πάσχα να αποτελέσει την αφετηρία για την επούλωση των πληγών της ανθρωπότητας και την Ανάστασή της μέσα από το φως.