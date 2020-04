Κοινωνία

Κορονοϊός: Παράταση στην αναστολή των πτήσεων

Ποιες αναχωρήσεις και αφίξεις επιτρέπονται από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος»...

Την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων από την Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και την Γερμανία προς την Ελλάδα και αντίστροφα ανακοίνωσε το υπουργειο Μεταφορών με βαση τις ΝΟΤΑΜS που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19.

Συγκεκριμένα από την Μεγάλη Τέταρτη 15 Απριλίου 2020 έως τις 15 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 τοπική, παρατείνεται η αναστολή όλων των πτήσεων, μεταφοράς επιβατών, από και προς τα αεροδρόμια των εν λόγω χωρών. Ειδικά όσον αφορά την Γερμανία επιτρέπονται μόνο οι πτήσεις από/προς το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως και με τις προηγούμενες ΝΟΤΑΜS που εξέδωσε η ΥΠΑ, από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military, δεν ισχύουν οι πτήσεις αυτές για την Τουρκία), οι πτήσεις της Frontex, οι ανεφοδιασμού, οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών. Επίσης παρατείνεται και η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών με τις ακόλουθες εξαιρέσεις : Μέλη οικογενειών Ευρωπαίων Πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σένγκεν , υγειονομικό προσωπικό, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια visa σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα Συνθήκης Σένγκεν, κυβερνητικό, διπλωματικό, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό προσωπικό, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από Ελληνικό Προξενείο.