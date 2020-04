Κοινωνία

Αναχώρησαν για το Λουξεμβούργο 12 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

“Είναι το ξεκίνημα μιας πρωτοβουλίας κι ενός ευρωπαϊκού σχεδίου, που αφορά συνολικά 1.600 ασυνόδευτα παιδιά", δήλωσε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Αναχώρησαν το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης οι πρώτοι 12 ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες για το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθόρισε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έθεσε ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Μετανάστευσης..

Η ομάδα των 12 αποτελείται από ασυνόδευτα παιδιά από τις δομές φιλοξενίας της Λέσβου, της Σάμου και της Χίου.

Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου του Λουξεμβούργου, κ. Jean Asselborn. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν ιδιαίτερα η Επίτροπoς Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., κα. Ylva Johansson, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.

Παρόντες στην αναχώρηση των παιδιών με σκοπό να τα αποχαιρετήσουν και να τους δώσουν αποχαιρετιστήρια δώρα ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Πρέσβης του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, κ. Paul Steinmetz.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από 50 ασυνόδευτους ανήλικες πρόσφυγες, θα αναχωρήσει από την Αθήνα για τη Γερμανία το Μ. Σάββατο, 18 Απριλίου.

Κατά την αποχώρηση των παιδιών ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε:

«12 παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, έφυγαν από την Ελλάδα, από τα νησιά του Αιγαίου, για να μετεγκατεσταθούν στο Λουξεμβούργο, στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι το ξεκίνημα μιας προσπάθειας, μιας πρωτοβουλίας κι ενός ευρωπαϊκού σχεδίου, που αφορά συνολικά 1.600 ασυνόδευτα παιδιά που θα μετακινηθούν από την Ελλάδα προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα ξεκινήσαμε. Ήταν η πρώτη ομάδα. Ήταν μια αρχή, μια ένδειξη χειροπιαστής αλληλεγγύης από τη φίλη χώρα του Λουξεμβούργου. Μια χώρα που παίρνει 12 παιδιά τη στιγμή που είναι μια χώρα με 600.000 κατοίκους, η δεύτερη μικρότερη της Ευρώπης μετά τη Μάλτα. Δημιουργεί, λοιπόν, ένα παράδειγμα και για τις άλλες, μεγάλες χώρες, τις πιο ισχυρές και πολυπληθείς. Το Σάββατο θα ακολουθήσει μια δεύτερη ομάδα, 50 παιδιών, αυτή τη φορά για τη Γερμανία. Το πρόγραμμα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και να αποδίδει καρπούς. Με αυτήν την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου και ειδικά τον Υπουργό Εξωτερικών και Μετανάστευσης της φίλης χώρας, κ. Jean Asselborn, για τη σταθερή υποστήριξη και τη συνεχή συνεργασία και το συντονισμό, που είχαμε όλον αυτόν τον καιρό. Όλους όσοι δούλεψαν για να γίνει σήμερα πραγματικότητα η εκκίνηση αυτής της προσπάθειας. Εδώ στην Ελλάδα, την Ειδική Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στις Βρυξέλλες, την αρμόδια Επίτροπο, κα Ylva Johansson, και το επιτελείο της. Αλλά, και τους ανθρώπους του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρμοστείας Προσφύγων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου. Τίποτα δεν είναι απλό. Απαιτήθηκε πολλή δουλειά και πολύπλοκες διαδικασίες, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά που έφυγαν είχαν κάθε εγγύηση για την ασφάλειά τους και για τη νέα φάση της ζωής τους. Ξεκινάμε και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης του Λουξεμβούργου, κ. Steinmetz, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη συνεργασία και το συντονισμό της μετεγκατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Τόνισε πως εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών στο Λουξεμβούργο και υπογράμμισε πως είναι περήφανος που η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο ξεκίνησαν αυτήν την πρωτοβουλία, που ελπίζει «να προκαλέσει ένα κύμα αλληλεγγύης που τόσο έχουμε ανάγκη».

Ικανοποίηση στις Βρυξέλλες

Την ικανοποίησή τους για την πρώτη επιχείρηση μετεγκατάστασης 12 ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, εκφράζουν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση της Επιτροπής, «πρόκειται για την πρώτη από αρκετές επιχειρήσεις μετεγκατάστασης που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Η επόμενη επιχείρηση θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο με τη μετεγκατάσταση περίπου 50 ατόμων στη Γερμανία».

Ο Μ. Σχοινάς δήλωσε ότι το πρόγραμμα αυτό αντιπροσωπεύει την Ευρώπη στην καλύτερη μορφή της. «Σε καιρούς που ο κορονοϊός πλήττει την καθημερινή ζωή, είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους και συνεργάζονται για να βοηθήσουν τους ευάλωτους μετανάστες στα ελληνικά νησιά. Είμαι ευγνώμων στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ευελπιστώ ότι περισσότερα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να προστίθενται σ' αυτά.»

Τον Μάρτιο η Επιτροπή ανακοίνωσε ειδική πρωτοβουλία για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για 1.600 θέσεις. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στους ασυνόδευτους ανηλίκους, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά με τις οικογένειές τους.

Μέχρι σήμερα δέκα κράτη μέλη: το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Κροατία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Λιθουανία, καθώς και η Ελβετία αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας.

«Σήμερα 12 παιδιά-μετανάστες θα ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στο Λουξεμβούργο. Αυτό είναι απλώς ένα πρώτο βήμα», δήλωσε από την πλευρά της η Επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον. «Η κατάσταση στα ελληνικά νησιά υπήρξε κρίσιμη για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαι ευτυχής που συνεργαζόμαστε ως ευρωπαίοι για να την αντιμετωπίσουμε και να βρούμε ένα ασφαλές μέρος τουλάχιστον για τους πιο ευάλωτους. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται με περισσότερες μετεγκαταστάσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες.»

Το πρόγραμμα μετεγκατάστσης ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών από τα ελληνικά σε κράτη-μέλη της ΕΕ οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).