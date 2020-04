Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Τριψήφιος αριθμός νεκρών σε ένα 24ωρο

Αγγίζουν τις 13.000 τα θύματα του Covid-19 . Βολές στην βρετανική κυβέρνηση από τον πρώην επικεφαλής επιστημονικών συμβούλων.

Συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πέθαναν ακόμη 801 άνθρωποι λόγω κορονοϊού, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να πλησιάζει τους 13.000.

Μεταξύ των νεκρών σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές ήταν και ένας 20χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Υπενθυμίζεται ότι η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σε lockdown εδώ και τρεις εβδομάδες.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 120.000 θανάτους σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων σχεδόν το 70% στην Ευρώπη, αφότου εμφανίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Κίνα, σύμφωνα με απολογισμό που κατήρτισε το Γαλλικό Πρακτορείο με στοιχεία από επίσημες πηγές σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Καθυστέρησε η βρετανική κυβέρνηση

Καθυστέρηση στην ανταπόκριση και διαχείριση κατά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρώην επικεφαλής επιστημονικών συμβούλων της βρετανικής κυβέρνησης, καθηγητής σερ Ντέιβιντ Κινγκ, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο LBC, υποστήριξε ότι η διαχείριση της πανδημίας έγινε πολύ αργά, παρ' ολο που είχε καταρτιστεί πριν από χρόνια έκθεση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε ενδεχόμενο πανδημίας.

«Το γιατί δεν ανταποκριθήκαμε πολύ νωρίτερα, μόλις ξέσπασε η επιδημία στην Κίνα, απλά δεν ξέρω. Και το λέω αυτό γιατί το 2006, δημοσιεύσαμε μία έκθεση για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μίας πανδημίας και σε αυτή την έκθεση, φαινόταν ότι εάν ξεσπάσει επιδημία οπουδήποτε στον κόσμο με κάποιον καινούργιο ιό όπως αυτού του είδους --και φυσικά αυτό συνέβη-- τότε μέσα σε τρεις μήνες, εξαιτίας των αεροπορικών ταξιδιών, θα υπάρχει παντού στον κόσμο, και φάνηκε ότι ήμασταν απροετοίμαστοι και δεν λάβαμε μέτρα» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, και τα μέτρα λιτότητας που τέθηκαν σε ισχύ από το 2010, κόστισαν επίσης ζωές, καθώς η τότε πολιτική της κυβέρνησης ήταν η μείωση των δημοσίων δαπανών σε όλο το φάσμα, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. «…Και φοβάμαι ότι αυτά τα μέτρα λιτότητας οδήγησαν στην περικοπή των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων» είπε και πρόσθεσε ότι η χώρα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη για περισσότερες δαπάνες προς την υπηρεσία Περιβάλλοντος παρά για τις πανδημίες. «Για μένα αυτό είναι πολύ λυπηρό γιατί, όπως είπα, είχαμε ξεκινήσει την προετοιμασία από το 2006».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής πρότεινε ως απάντηση στην τωρινή κατάσταση τις εξετάσεις σε ευρύτερη κλίμακα πληθυσμού ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση της πανδημίας.