Life

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έγινε... δημοτικό τραγούδι! (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δύο χρήστες του facebook, εμπνεύστηκαν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και διασκεύασαν γνωστό δημοτικό τραγούδι.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έγινε και δημοτικό τραγούδι!

Δύο χρήστες του facebook, εμπνεύστηκαν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού, αλλά και τις τελευταίες συστάσεις για το Πάσχα και διασκεύασαν το γνωστό δημοτικό τραγούδι «Στου παιδιού μου τη χαρά» και το ανέβασαν στο δίκτυο.

«Ρώτησα τον Χαρδαλιά που να κάνω πασχαλιά… και μου είπε μείνε σπίτι, που κυκλοφορεί η γρίπη και θα βγεις ξανά την Τρίτη (…) Άντε να πεθάνει ο κορονοϊός»!