Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2192 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μείωση του ρθμού νέων μολύνσεων ανακοίνωσε ο Σωτ. Τσιόρας. Δεκάδες βγήκαν απο τις ΜΕΘ. Μεγάλος αιρθμος ασθενών παραμένουν διασωληνωμένοι.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 22 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.192 στην Ελλάδα. Το 56,4% των κρουσμάτων αφορά άνδρες.

Συνολικά, 72 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με μέσο όρο ηλικίας τα 68 έτη. Οι 15 είναι γυναίκες και υπόλοιποι άνδρες. Επίσης, 29 ασθενείς έχουν μέχρι σήμερα αποσωληνωθεί και βγει απο τις ΜΕΘ

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας, το τελευταίο 24ωρο, 1 ασθενης με COVID-19 κατέληξε, ανεβάζοντας σε 102 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας, με μέσο όρο ηλικίας τα 73 έτη. Από αυτούς οι 28 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Πάνω από 50.000 κλινικά δείγματα έχουν ελεγχθεί.