Τσιόδρας: Τουλάχιστον 12 μήνες για το εμβόλιο

"Μην βιάζεστε για την άρση των μέτρων", διαμηνύει ο επικεφαλής λοιμοξιωλόγος του ΕΟΔΥ.

Ναι στην αισιοδοξία αλλά με ρεαλισμό, συστήνει στους πολίτες ο Δημήτρης Τσιόδρας εκφράζοντας και τον προβληματισμό του για την πρόωρη, όπως την χαρακτήρισε, συζήτηση για την άρση των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού.

Ο επικεφαλής λοιμοξιωλόγους του ΕΟΔΥ, τόνισε ότι η επόμενη φάση πρέπει να είναι απολύτως ελεγχόμενη με βάση πάντα την προστασία της δημόσιας Υγείας. Ζητούμενο είναι η κατάλληλη στιγμή πρόσθεσε ο κ. Τσιόδρας.

Παράλληλα ανακοίνωσε πώς σύμφωνα με τον ΠΟΥ 70 εμβόλια είναι σε εξέλιξη αλλα μόνον ένα βρίσκεται στην φάση 2, δηλαδή των πειραματικών δοκιμών. Εκτίμησε οτι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο σε τουλάχιστον 12 μήνες.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι σύμφωνα με μοντέλο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για την πορεία του κορονοϊού, αναμένονται νέα κύματα του covid-19 τους επόμενους χειμώνες. Τουλάχιστον για δύο χρόνια θα εκδηλώνονται σημαντικές επιδημίες τους χειμώνες κατέληξη ο Σωτήρης Τσιόδρας.