Πολιτική

Χαρδαλιάς: Έκκληση και αυστηρότεροι έλεγχοι για το Πάσχα

Τι είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας για την άρση των μέτρων.

«Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Δεν ξέρει τι είναι Πάσχα. Δεν αλλάζει τίποτα στις μετακινήσεις», ξεκαθάρισε στο μήνυμά του κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και πρέπει να τηρούνται τα μέτρα κανονικά επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Ισχύουν όλα τα μέτρα στο ακέραιο. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε πετύχει με θυσίες τις τελευταίες εβδομάδες», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς και εξήγησε ότι στα μέτρα δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Για την άρση των μέτρων υπογράμμισε ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν πλέον οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτά. «Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κούραση αλλά έχουμε δρόμο για την άρση των μέτρων. Η όποια άρση θα ξεκινήσει όταν δούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα ισχύουν έως τις 27 Απριλίου και μέλημα μας είναι πως θα τα τηρήσουμε. Υπομονή μέχρι τότε λοιπόν», είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.