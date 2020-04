Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Νέα αύξηση στην κίνηση των οχημάτων στην Αττική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δρόμους αυξήθηκε η κίνηση των οχημάτων. Αναλυτικά τα στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής. ​

«Αύξηση της κυκλοφορίας σε ποσοστά που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν και το 11% παρατηρήθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής τις δύο πρώτες μέρες της τρέχουσας εβδομάδας, σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως «σημαντική είναι η αύξηση της κυκλοφορίας-από 20% και πάνω- σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις από περίπου 600 ανιχνευτές (μετρητές) κυκλοφορίας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε στρατηγικά σημεία σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Ωστόσο η κυκλοφορία εξακολουθεί να παραμένει μειωμένη σε σύγκριση με την μέση (τυπική) κυκλοφορία του 2019 κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.»

Με αφορμή τα σχετικά συμπεράσματα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει:

«Είναι σχετικά ενθαρρυντικό ότι σημειώθηκε μικρή έως μέτρια αύξηση στα ποσοστά κυκλοφορίας τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε, σε σχέση με την προηγούμενη. Ωστόσο παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα τα ποσοστά σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τα οποία σε ορισμένους κεντρικούς δρόμους αγγίζουν το 29%. Δεν πρέπει ούτε να εφησυχάζουμε, ούτε να επαναπαυόμαστε. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε με ευλάβεια τα προληπτικά μέτρα για την προστασία όλων μας.

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρχές και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται να αξιοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία πριν το αυξητικό φαινόμενο λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις».

Να σημειωθεί ότι μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε συνέχεια της εφαρμογής του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας Αττικής, τα στοιχεία που καταγράφονται από τα σημεία μέτρησης του οδικού δικτύου, θα προωθούνται καθημερινά και θα αξιοποιούνται από την Πολιτική Προστασία και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η κυκλοφορία σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες παρουσιάζει μικρή έως μέτρια αύξηση τις δυο πρώτες ημέρες (M.Δευτέρα και M.Τρίτη) της τρέχουσας εβδομάδας (13-19 Απριλίου) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας (6-12 Απριλίου).

Αναλυτικότερα τα στοιχεία για κάποιες αρτηρίες είναι τα εξής:

Η κυκλοφορία στη Λ. Κηφισού προς Πειραιά τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 8% αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 6/4. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη 7/4 είναι 11%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Κηφισίας προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 4% αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 6/4. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη 7/4 είναι 5%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Μεσογείων προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 2% αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 6/4. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη 7/4 είναι 6%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Ποσειδώνος προς Πειραιά τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 11% αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 6/4. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη 7/4 είναι 17%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Βουλιαγμένης προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 3% αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 6/4. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη 7/4 είναι 8%.

Η κυκλοφορία σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες παρουσιάζει σημαντική αύξηση τις δυο πρώτες ημέρες (Μ.Δευτέρα και Μ.Τρίτη) της τρέχουσας εβδομάδας (13-19 Απριλίου) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημέρες της πρώτης εβδομάδας της απαγόρευσης κυκλοφορίας (23-29 Μαρτίου).

Αναλυτικότερα τα στοιχεία για κάποιες αρτηρίες είναι τα εξής:

Η κυκλοφορία στη Λ. Κηφισού προς Πειραιά τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τη Δευτέρα 23/3. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την Τρίτη 24/3 είναι 21%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Κηφισίας προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τη Δευτέρα 23/3. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την Τρίτη 24/3 είναι 20%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Μεσογείων προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 22% αυξημένη σε σχέση με τη Δευτέρα 23/3. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την Τρίτη 24/3 είναι 20%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Βουλιαγμένης προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 29% αυξημένη σε σχέση με τη Δευτέρα 23/3. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την Τρίτη 24/3 είναι 23%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Ποσειδώνος προς Πειραιά τη Δευτέρα 13/4 ήταν κατά 15% αυξημένη σε σχέση με τη Δευτέρα 23/3. Η αντίστοιχη αύξηση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με την Τρίτη 24/3 είναι 20%.

Η κυκλοφορία σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, την τρέχουσα εβδομάδα (13-19 Απριλίου) εξακολουθεί να παραμένει μειωμένη σε σύγκριση με την μέση (τυπική) κυκλοφορία του 2019 κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία για κάποιες αρτηρίες είναι τα εξής:

Η κυκλοφορία στη Λ. Κηφισού προς Πειραιά τη Δευτέρα 13/4 ήταν μειωμένη σε σχέση με μια τυπική Δευτέρα του 2019, κατά 40%. Η αντίστοιχη μείωση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με μια τυπική Τρίτη του 2019ήταν 42%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Κηφισίας προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν μειωμένη σε σχέση με μια τυπική Δευτέρα του 2019, κατά 44%. Η αντίστοιχη μείωση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με μια τυπική Τρίτη του 2019 ήταν 44%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Μεσογείων προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν μειωμένη σε σχέση με μια τυπική Δευτέρα του 2019, κατά 34%. Η αντίστοιχη μείωση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με μια τυπική Τρίτη του 2019 ήταν 35%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Βουλιαγμένης προς Αθήνα τη Δευτέρα 13/4 ήταν μειωμένη σε σχέση με μια τυπική Δευτέρα του 2019, κατά 54%. Η αντίστοιχη μείωση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με μια τυπική Τρίτη του 2019 ήταν 54%.

Η κυκλοφορία στη Λ. Ποσειδώνος προς Πειραιά τη Δευτέρα 13/4 ήταν μειωμένη σε σχέση με μια τυπική Δευτέρα του 2019, κατά 57%. Η αντίστοιχη μείωση για την Τρίτη 14/4 σε σχέση με μια τυπική Τρίτη του 2019 ήταν 54%.