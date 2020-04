Οικονομία

Πότε θα καταβληθούν τα 600 ευρώ σε επιστήμονες

Με ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δείτε αναλυτικά.

Τη διαδικασία πληρωμής των ωφελουμένων (ομάδα-στόχου) και των παρόχων κατάρτισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αρ. πρωτ. 286/2.4.2020, για τη συμμετοχή στη δράση «ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19, που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών», καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης.

Όροι και διαδικασία πληρωμής ωφελουμένων

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται, ως εξής:

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600 ευρώ (100 ώρες x 6 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης) και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ως ακολούθως:

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

- Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιήθηκαν, μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr, έως και τις 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από τις 16 έως τις 17/4/2020.

- Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν, μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr, από τις 13/4/2020 έως τις 16/4/2020, θα πληρωθούν από τις 24 έως τις 27/4/2020.

- Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν, μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr, από τις 17/4/2020 έως τις 25/4/2020, θα πληρωθούν από τις 4 έως τις 7/5/2020.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200 ευρώ, ως εξής:

- Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από τις 4/5/2020 έως τις 10/5/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 19/5/2020.

- Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την 1η/6/2020 έως τις 5/6/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 18/6/2020.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Όροι και διαδικασία πληρωμής παρόχων κατάρτισης

Η καταβολή στους παρόχους κατάρτισης του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης για τις υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται, ως εξής:

Το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή κάθε επιταγής κατάρτισης είναι έως 470 ευρώ (420 ευρώ για την κατάρτιση και έως 50 ευρώ για την πιστοποίηση), το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ως εξής:

1. Ποσό, ύψους 20 ευρώ, ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης (α' δόση).

2. Ποσό, ύψους 400 ευρώ, ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, το ποσό της αμοιβής του παρόχου μειώνεται αναλογικά ως προς τις ώρες που δεν υλοποιήθηκαν (β΄ δόση).

3. Ποσό, ύψους έως 50 ευρώ, ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης (γ΄ δόση).