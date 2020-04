Κοινωνία

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση Δήμων για αγορά τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα

Υπεγράφησαν και έκτακτες επιχορηγήσεις για Ρομά αποκατάσταση ζημιών από επιδημίες.

Με στόχο την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επιχορήγηση Δήμων για την αγορά τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η επιχορήγηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, κατανέμεται ανά Δήμο σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λίστα ειδικά για:

- προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα όρια ευθύνης τους

- προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στα όρια ευθύνης

τους

- λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα

Οι λοιποί δήμοι, θα χρησιμοποιήσουν ποσό που έχει κατανεμηθεί από την απόφαση επιχορήγησης ορεινών και νησιωτικών δήμων ανάλογα με το πληθυσμό τους.

Επίσης ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψε απόφαση για . έκτακτη επιχορήγηση ύψους 300.000 ευρώ στο Δήμο Νικολάου Σκουφά κατόπιν αιτήματός του για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Υπεγράφησαν ακόμη αποφάσεις επιχορήγησης για τους Ρομά για τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Σάμου, Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.