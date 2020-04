Οικονομία

Σταϊκούρας για 7ετές ομόλογο: η Ελλάδα βγήκε στις αγορές εν μέσω πανδημίας και τα κατάφερε

Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβερνητική πολιτική, τονίζει ο υπουργός Οικονομικών.

Απόλυτα θετικά υποδέχθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, την έκδοση του 7ετούς ομολόγου, με το οποίο το ελληνικό δημόσιο άντλησε ρευστότητα 2 δισ. ευρώ

«Σήμερα η Ελλάδα, μέσα στις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως η πανδημία, βγήκε στις αγορές και τα κατάφερε», αναφέρει ο Χρήστος Σταϊκούρας, μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο απέφερε ρευστότητα 2 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 2,05%.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι «η έκδοση 7ετούς ομολόγου, ύψους 2 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 2%, αποτελεί θετική εξέλιξη. Οι Έλληνες μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποίηση, αφού το κόστος δανεισμού είναι ίσο της αντίστοιχης έκδοσης Ιουλίου του 2019, με πολύ καλύτερο μάλιστα τότε οικονομικό περιβάλλον. Και είναι πολύ χαμηλότερο της αντίστοιχης έκδοσης Μαρτίου του 2018, όταν διαμορφώθηκε στο 3,5%. Σημειώνω, επιπροσθέτως, την καλή ποιότητα της σημερινής έκδοσης, δεδομένου ότι η πλειοψηφία είναι ξένα χαρτοφυλάκια και θεσμικοί επενδυτές.

«Με αυτά τα δεδομένα», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας, «το οικονομικό και πολιτικό εγχείρημα πέτυχε. Η εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβερνητική πολιτική επιβεβαιώνεται. Η Ελλάδα απέδειξε ότι και μέσα σε αντίξοες συνθήκες, μπορεί να τα καταφέρει».