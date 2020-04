Οικονομία

Κυβερνητικές πηγές για 7ετές ομόλογο: Οι αγορές εμπιστεύονται την κυβέρνηση και την ελληνική οικονομία

Τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας και την πορεία υλοποίησής τους .

Με αντικείμενο τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για την στήριξη της οικονομίας και την πορεία υλοποίησής τους, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, πέραν των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται, όπως οι αναστολές ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, η επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων, η περίοδος χάριτος δανειακών υποχρεώσεων, σήμερα και αύριο, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων:

-Το επίδομα των 800 ευρώ σε 685.165 εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή (και έχουν δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη και ταυτοποιηθεί από τους εργοδότες). Η συνολική δαπάνη είναι 548.132.000 ευρώ.

-Το ποσό των 400 ευρώ στους πρώτους 17.728 επιστήμονες με επιταγές κατάρτισης που ενεργοποιήθηκαν από 9 έως 12 Απριλίου. Οι επόμενες πληρωμές θα γίνουν την άλλη εβδομάδα.

Παράλληλα, προωθείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση για να πληρωθεί μετά το Πάσχα το επίδομα των 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τους μακροχρόνια ανέργους.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η Ελλάδα άντλησε από τις αγορές 2 δισ. ευρώ με την έκδοση επταετούς ομολόγου και επιτόκιο 2%. Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη έκδοση 7ετούς ομολόγου, τον Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα είχε δανειστεί 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,9%.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, "η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δανειστεί το Φεβρουάριο 2018, πάλι με επταετές ομόλογο, ποσό 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%, δηλαδή με επιτόκιο πολύ υψηλότερο από το επιτόκιο με το δανείστηκε σήμερα η χώρα μας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού".

Όπως επισήμαναν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, "ακόμη λοιπόν και μέσα στην παγκόσμια οικονομική καταιγίδα, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει πρόσβαση στις αγορές με λογικό επιτόκιο. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αγορές εμπιστεύονται την κυβέρνηση και την ελληνική οικονομία".

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.