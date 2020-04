Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στους 103 οι νεκροί στην Ελλάδα

Κατέληξε 57χρονη με υποκείμενο νόσημα στο ΑΧΕΠΑ ...

Ο κορονοϊός στοίχισε τη ζωή σε ακόμη έναν άνθρωπο στη χώρα μας ανεβάζοντας τον θλιβερό απολογισμό στους 103 νεκρούς.

Τελευταίο θύμα μια 57χρονη γυναίκα η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στο οποίο νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα φέρεται να έπασχε από υποκείμενο νόσημα και συγκεκριμένα σακχαρώδη διαβήτη.

Νωρίτερα κατά την ημερήσια ενημέρωση για τον κορονοϊό ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε πως υπάρχουν 22 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα και συνολικά πλέον 2.192, με το 56,4% να είναι άνδρες.