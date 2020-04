Κόσμος

Ιταλία: μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης του κορονοϊού

Στα 2.667 τα νέα κρούσματα. 578 νεκροί σε ένα 24ωρο...

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 165.155. Οι νεκροί έφτασαν τους 21.645. Παράλληλα, 38.092 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 162.488 και είχαν χάσει την ζωή τους 21.067 άνθρωποι ενώ 37.130 είχαν θεραπευθεί.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν τη ζωή τους 578 ασθενείς και καταγράφηκαν 2.667 νέα κρούσματα., 962 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.3.079 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 27.643 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 74.696 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 62.153 και οι νεκροί 11.377. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 21.029, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.788. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 14.624, με 940 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες (305 λιγότερα κρούσματα) ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 24 λιγότεροι άνθρωποι. Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, για δωδέκατη συνεχή ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, ενώ περιορίζονται και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο. Οι θεραπευμένοι είναι, όμως, 733 λιγότεροι από χθες.

Η ιταλική κυβέρνηση και η ομάδα ειδικών που έχει ορίσει, σχεδιάζει την βαθμιαία επιστροφή στην καθημερινότητα, με πιθανή επαναλειτουργία, την ερχόμενη εβδομάδα, των βιομηχανιών μετάλλου, της μόδας και της παραγωγής αυτοκινήτων.