Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στην Γαλλία

Που οφείλεται η απότομη αύξηση του αριθμού των νεκρών...

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης ότι συνολικά 1.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο, εξαιτίας του κορονοϊού, όπως μεταδίδει το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France24.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο γενικός Διευθυντής Υγείας, Ζερόμ Σαλομόν, οι νεκροί στη Γαλλία ξεπερνούν πλέον τους 17.167.

Ο κ. Σαλομόν ανέφερε ότι 10.643 ασθενείς με Covid 19 κατέληξαν στο νοσοκομείο, ενώ 6.524 είναι οι νεκροί που καταγράφονται στους οίκους ευγηρίας της χώρας.

Το France24 μεταδίδει πως η απότομη αύξηση επί του αριθμού των νεκρών οφείλεται σε μη καταγεγραμμένους θανάτους ανθρώπων, οι οποίοι κατέληξαν κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, οπότε και εορτάστηκε το Πάσχα των Καθολικών στη Γαλλία.

Υπολογίζεται πως από την έναρξης της πανδημίας, περισσότερα από 74.030 άτομα οδηγήθηκαν για νοσηλεία σε νοσοκομεία αναφοράς της Γαλλίας. Από αυτούς 31.779 παραμένουν νοσηλευόμενοι. Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα με τον κ. Σαλομόν, συνιστά ένδειξη πως για πρώτη φορά παρατηρείται μια μείωση του αριθμού των νοσηλευομένων.

«Τα στοιχεία δείχνουν για πρώτη φορά μια πτώση. Τα εξιτήρια ήταν πολυάριθμα. Έχουμε, επομένως, 513 λιγότερους νοσηλευόμενους σε σχέση με χθες», είπε ο Γάλλος αξιωματούχος.