Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έλληνες γιατροί στο Βέλγιο που είναι στην πρώτη γραμμή της “μάχης” μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δύο Έλληνες γιατροί, που εργάζονται σήμερα σε νοσοκομείο του Βελγίου και πρωτοστατούν στη μάχη κατά του κορονοϊού, περιγράφουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.