Παράξενα

Κανόνες και στα beach bar μετά τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σενάρια για τον πιο υπεύθυνο και ακίνδυνο τρόπο λειτουργίας των beach bar έχουν ήδη ξεκινήσει. Τι λένε στον ΑΝΤ1 ιδιοκτήτες και υπαύθυνοι beach bars.