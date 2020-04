Life

Τραγούδια στον καιρό της... καραντίνας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καλλιτέχνες στην Κρήτη, τραγουδούν στην καραντίνα για τον κορονοϊό, για καλό σκοπό, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς έγινε... δημοτικό τραγούδι.