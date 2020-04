Αθλητικά

Βαριά “καμπάνα” στην ΑΕΚ

Ακριβά θα “πληρώσει” η Ένωση όσα διαδραματίσθηκαν στο ματς Κυπέλου με τον Άρη...

Βαρύς έπεσε ο... πέλεκυς της ΕΠΟ στην ΑΕΚ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε στην «Ένωση» για τα γεγονότα στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη, δυο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και 68.000 πρόστιμο (κρίνοντας ότι υπήρξε είσοδος φιλάθλων συνοδευόμενη από βιαιοπραγία εναντίον του γυμναστή των φιλοξενούμενων).

Παράλληλα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης απαλλάχθηκε για το επεισόδιο με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ωστόσο κρίθηκε ελεγκτέος για εκείνο με τον βοηθό διαιτητή και επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για οκτώ μήνες (ενώ η ΑΕΚ θα πληρώσει και επιπλέον 20.000 ευρώ ως συνυπεύθυνη).

Θεωρείται βέβαιο ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα καταθέσουν έφεση (αφού τους δίνεται αυτό το δικαίωμα) ενώ θα εκτίσουν την τιμωρία αποκλεισμού της έδρας στα παιχνίδια των πλέι-οφ (τα οποία ούτως ή άλλως είναι πιθανότατο να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών).