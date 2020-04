Κοινωνία

Εμπρηστική επίθεση στο γραφείο της Άννας Ευθυμίου (εικόνες)

Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινήθηκαν οι άγννωστοι δράστες.

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης το δικηγορικό γραφείο της βουλευτού της ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης, Άννας Ευθυμίου.

Οι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του γραφείου της το οποίο στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Ερμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά σστην πόρτα του γραφείου. .





Επί τόπου έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.