Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 131000 οι νεκροί παγκοσμίως

Ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν το τελευταίο 24ωρο. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 131.639 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο αφότου πρωτοεμφανίστηκε η ασθένεια Covid-19, στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν διαγνωστεί με τον SARS-CoV-2 συνολικά 2.033.620 κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί παρά σε ένα κλάσμα των πραγματικών μολύνσεων, αφού πολλές χώρες δεν προχωρούν σε διαγνωστικά τεστ παρά μόνο για τα κρούσματα εκείνα που χρειάζονται νοσηλεία. Από αυτούς τους ασθενείς, περίπου 436.100 έχουν πλέον αποθεραπευτεί.

Από χθες μέχρι σήμερα την ίδια ώρα, αναφέρθηκαν σε όλον τον κόσμο 7.721 νέοι θάνατοι και 71.643 νέα κρούσματα.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 27.085 θανάτους και 614.482 κρούσματα. Τουλάχιστον 50.107 ασθενείς έχουν ιαθεί.

Μετά τις ΗΠΑ ακολουθούν η Ιταλία (21.645 θάνατοι, 165.155 κρούσματα), η Ισπανία (18.579 θάνατοι, 177.633 κρούσματα), η Γαλλία (17.167 θάνατοι, 147.863 κρούσματα) και η Βρετανία (12.868 θάνατοι, 98.476 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) ανέφερε σήμερα 46 νέα κρούσματα και 1 θάνατο. Συνολικά, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί από τον Δεκέμβριο είναι 82.295, εκ των οποίων 3.342 πέθαναν και 77.738 ανέρρωσαν.

Η Ευρώπη μετρά 88.760 θανάτους σε σύνολο 1.032.710 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 28.139 θανάτους (642.688 κρούσματα), η Ασία 5.265 θανάτους (149.027 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 5.147 θανάτους (110.372 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 3.355 θανάτους (74.394 κρούσματα), η Αφρική 894 θανάτους (16.744 κρούσματα) και η Ωκεανία 79 θανάτους (7.692 κρούσματα).

Ο απολογισμός βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.