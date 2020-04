Πολιτική

Τσίπρας: Αν δεν υπήρχε το “μαξιλάρι” που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως να είχαμε ήδη χρεοκοπήσει

"Πυρά" κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαρακτήρισε "προεκλογικό" το διάγγελμα Μητσοτάκη.

Για λογική "βλέποντας και κάνοντας" κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο του Kontra Channel.

Κληθείς να σχολιάσει διαρροή ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη χρήση μέρους του μαξιλαριού ρευστότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε με σκωπτικό τρόπο σε χαρακτηρισμούς της κυβέρνησης για το εν λόγω μαξιλάρι προεκλογικά και μετεκλογικά ως "αχρείαστο", "που δεν υπάρχει", "γκάφα" ή "πλειοδοσία".

"Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης πηγαίνει με λογική ‘βλέποντας και κάνοντας' και αρνείται να συζητήσει ουσιαστικά, σοβαρά και με διαφάνεια και δημόσια τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου η ελληνική οικονομία να σταθεί όρθια", τόνισε ο Αλ. Τσίπρας σημειώνοντας ότι άκουσε με "εξαιρετική επιφύλαξη" τις διαρροές γιατί, όπως είπε, "αυτήν τη στιγμή η δυνατότητα που έχει η ελληνική οικονομία να σταθεί όρθια χάρη σε αυτήν την παρακαταθήκη που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το δήθεν αχρείαστο μαξιλάρι είναι εξαιρετικά σημαντική, υπαρκτή και μεγάλη".

"Αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ενδεχομένως να είχαμε ήδη χρεοκοπήσει χωρίς να το ξέρουμε", υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση με "πλήρη διαφάνεια να δώσει την εικόνα των δημόσιων οικονομικών" και να απαντήσει "γιατί δεν προχωρά στην εκταμίευση για να στηρίξει στοχευμένα τις επιχειρήσεις, τους μισθούς και την εργασία ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες μόλις επανεκκινήσει η οικονομία".

Διαφορετικά, προειδοποίησε ο ίδιος, οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την ύφεση το 2020 κοντά στο 10% που είδαν το φως της δημοσιότητας, "μπορεί να είναι από τα πιο θετικά σενάρια που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, να είναι η θετική εκδοχή και τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα".

Ερωτηθείς για το σενάριο πρόωρων εκλογών, ο κ. Τσίπρας είπε ότι θεωρεί «αδιανόητο να σκέφτεται κανείς τούτη την ώρα πρόωρες εκλογές, όταν δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και αν θα είμαστε ζωντανοί». Ωστόσο, υποστήριξε ότι το διάγγελμα Μητσοτάκη ήταν προεκλογικό. «Δεν μίλησε ως ηγέτης μιας χώρας, αλλά μίλησε ως πολιτευτής που δίνει υποσχέσεις. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση στέκεται με ευθύνη, η στάση Μητσοτάκη δεν ήταν στάση ευθύνης, αλλά αυταρέσκειας, αλαζονείας και εν τέλει μια στάση επιδίωξης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να προσθέσει: «Εάν όντως έχει αυτό τον στόχο ο κ. Μητσοτάκης, δύο τινά συμβαίνουν: Ή δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτών που έρχονται στην οικονομία και ζει σε ένα ροζ συννεφάκι ή ακριβώς επειδή έχει πάρει χαμπάρι τι έρχεται, σχεδιάζει να δραπετεύσει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι χειρότερο για τη χώρα».

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας στην πρόβλεψη Μητσοτάκη ότι το 2020 θα υπάρχει μεγάλη ύφεση αλλά το 2021 μεγαλύτερη ανάπτυξη, υποστήριξε ότι «αν δεν έχουμε νέο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο, θα έχουμε κοντά 10 μονάδες ύφεση το 2020 και ανάκαμψη στο μισό το 2021 άρα δεν θα γίνει κανένα rebound ανάπτυξης».