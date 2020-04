Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Μεγάλης Πέμπτης

Η Σελήνη συνεχίζει το ταξίδι της στον Υδροχόο βάζοντας σε προτεραιότητα το συλλογικό συμφέρον και την ομαδική δουλειά.

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα μπορείς να επαναφέρεις κάποιες αξιώσεις σου είτε για καλύτερες απολαβές στη δουλειά είτε για να διεκδικήσεις κάποια χρωστούμενα, τύπου δανεικά και αγύριστα από κάποιους φίλους. Επίσης, μπορεί να περιμένεις, μάταια ως τώρα, κάποιους να σου κάνουν τα χατίρια που σου έχουν τάξει, με αποτέλεσμα να παραμένεις δέσμιος των δεσμεύσεων τους. Για ξεκαθάρισε τα πράγματα μπας και ξεκολλήσεις λίγο…

ΤΑΥΡΟΣ: Καλές οι αρχές και οι αξίες, αλλά κάποιες στιγμές είναι σημαντικό να κοιτάς το συμφέρον σου. Εξάλλου, δε χρειάζεται να στα λέω εγώ, το ξέρεις από μόνος σου... το αποτέλεσμα μετράει. Και βέβαια ούτε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ούτε όμως και κανείς σου λέει να πατήσεις επί πτωμάτων. Ωστόσο θα πρέπει να δεις χωρίς υπεκφυγές κατά πόσο κάποιοι άνθρωποι, αντί να σε βοηθούν να πας μπροστά βάζουν φρένο και εμπόδια στην πορεία σου και έχει έρθει η ώρα να τους υπερπηδήσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολλές φορές ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος για να αποφύγεις τα λάθη είναι να σκέφτεσαι πώς θα τα αποφύγεις...Προσπάθησε να ρίξεις τις στροφές του μυαλού σου και επίτρεψε στον εαυτό σου να λειτουργήσει λίγο πιο αυθόρμητα. Κράτα για αύριο κινήσεις εντυπωσιασμού και προσπάθειες να αποδείξεις την αξία σου. Σήμερα προτίμησε να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου όσο καλύτερα μπορείς, χωρίς το άγχος να τα κάνεις όλα τέλεια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δε χρειάζεται να μπαίνεις στη διαδικασία να τάζεις φανουρόπιτες, αφού η σημερινή μέρα φαίνεται να σου φέρνει μπροστά σου πράγματα που αναζητούσες, ανθρώπους που είχες χάσει, ακόμα και τραπεζικούς λογαριασμούς με ξεχασμένα λεφτά που όσα κι αν είναι ένα χαμόγελο στα χείλη στο φέρνουν…Από την άλλη είναι πιθανό να σου έρθουν και κάποια μπόνους, όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα από τη δουλειά σου, αλλά και αισθηματικού, αφού στα ερωτικά σου δε θα λείψουν οι εκπλήξεις.

ΛΕΩΝ: Όταν χάνεις τον έλεγχο του εαυτού σου, των σκέψεών σου, της συμπεριφοράς σου και κάθε άλλο έλεγχο που μπορεί να χάνεις, δίνεις χώρο στους άλλους να πάρουν τα ηνία της ζωής σου κι αυτό για έναν άνθρωπο με τόσο ηγετικές τάσεις όσο εσύ είναι σοβαρό πρόβλημα. Αν αμφισβητείς την αξία σου και περιμένεις από τους άλλους να σου πουν ποιος είσαι κι αν τα κάνεις όλα σωστά ή λάθος, τότε καλύτερα να πάρεις το χρόνο σου και να κοιτάξεις πως θα ξαναβρείς την επαφή σου με τον εαυτό σου στο παρόν, χωρίς να σκέφτεσαι τι πήγε στραβά στο παρελθόν και πως θα είσαι αρεστός στο μέλλον.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα σε βοηθούσε ιδιαίτερα να μπορούσες να οργανώσεις έτσι το καθημερινό σου πρόγραμμα ώστε να χωρέσουν και μερικές ώρες ξεκούρασης. Είναι στο χέρι σου να φανείς ευέλικτος και να σκεφτείς τρόπους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες στη ζωή σου. Μάλιστα σήμερα είναι μία καλή μέρα για να σκεφτείς τι μπορεί να κάνεις λάθος και να πειραματιστείς να αλλάξεις κάποιες συνήθειες ή να ξεκολλήσεις από απόψεις που φαίνεται να σου κάνουν τη ζωή δυσκολότερη.

ΖΥΓΟΣ: Δε χρειάζεται να πιστεύεις στα θαύματα για να κάνεις τη ζωή σου πιο όμορφη. Ίσως είναι αρκετό να εστιάσεις σε αυτά που σου δίνουν χαρά και τότε θα ανακαλύψεις ότι δεν τα εκτιμάς όσο τους αξίζει. Αυτοί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου που σε εμπνέουν και σου δίνουν δύναμη να προσπαθείς για το καλύτερο ή να βγάζεις την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου. Από την άλλη ίσως χρειάζεσαι ένα τρόπο για να εκφραστείς πιο δημιουργικά και να κερδίσεις τον θαυμασμό των γύρω σου. Δεν χρειάζεται να περιμένεις, κάνε το…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τόσο εγκλεισμό είναι λογικό να σε τρώνε οι σκέψεις, μέχρι ενός σημείου... Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπεραναλύεις τα πράγματα και ειδικά σήμερα η προσκόλληση σου στο παρελθόν καταλήγει να σε κάνει να ξοδεύεις μάταια φαιά ουσία. Δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να αλλάξεις τα πράγματα. Όσο αρνείσαι αυτή την παραδοχή, τόσο πιο δύσκολη κάνεις στη ζωή σου και τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνεις στο παρόν.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Προφανώς και δε σημαίνει ότι επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα θα πνίξουμε οτιδήποτε θέλουμε να πούμε ή ότι θα παραιτηθούμε κάθε προσπάθειας να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε σε συνεννόηση προκειμένου να αποφύγουμε διαφωνίες και εντάσεις. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να πιέζουμε και τις καταστάσεις. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αρνούνται να σε καταλάβουν και κάποιοι άλλοι απλά διαφωνούν με τις απόψεις σου. Καλό θα είναι, ειδικά σήμερα, να συμβιβαστείς με αυτή την πραγματικότητα, αν δε θες να χάνεις το χρόνο σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ίσως νιώθεις ότι έχεις δώσει πολλά σε ανθρώπους που δεν το άξιζαν. Πολλοί όμως από αυτούς δε στο ζήτησαν καν γι’ αυτό το σημαντικό είναι να καταλάβεις ποιά δικιά σου ανάγκη μπορεί να κάλυψες με το να έχεις υπάρξει τόσο δοτικός μαζί τους στο παρελθόν. Καλό θα είναι να απαντήσεις με ειλικρίνεια στο κατά πόσο το έκανες σαν κίνηση επίδειξης της δύναμης σου ή κατά πόσο πίστευες πως έτσι θα κατάφερνες να τους κάνεις να σε εκτιμήσουν περισσότερο και θα ένιωθες πιο ασφαλής.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ημέρα περισυλλογής για ‘σένα η σημερινή, μόνο που ίσως σκέφτεσαι φωναχτά και πάνω στην παρόρμηση σου μπορεί να πεις πράγματα που θα δημιουργήσουν κάποιες παρεξηγήσεις στις σχέσεις σου με ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν και να αποδεχτούν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται τόσο ψυχρά και τόσο λογικά. Όχι ότι θα κάτσεις να σκάσεις, αλλά αν θες τη γνώμη μου καλό θα ήταν να μην ανοίξεις τέτοια μέτωπα, ειδικά από τη στιγμή που μπορείς να τα αποφύγεις, αν απλώς ελέγξεις λίγο την παρορμητικότητα σου.

ΙΧΘΥΣ: Μάταια κάποιος μπορεί να προσπαθήσει σήμερα να σε φέρει στην πραγματικότητα, αφού το μυαλό σου αρνείται να συνδεθεί με το μάταιο τούτο κόσμο και τα προβλήματα του. Παρόλα αυτά επειδή οι υποχρεώσεις, οι εκκρεμότητες και τα χρονοδιαγράμματα είναι μπροστά σου και δεν μπορείς να τα αποφύγεις προσπάθησε να βάλεις κάποιες προτεραιότητες και να ανταποκριθείς τουλάχιστον στα βασικά. Ξεκίνα από εκείνα που μπορεί να επηρεάζουν και τους άλλους, γιατί οι άλλοι είναι που θα σε αγχώσουν σήμερα.

Πηγή: Astrologos.gr