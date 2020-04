Κόσμος

Κορονοϊός: νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων μέσα σε μια μέρα στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα το επίκεντρο της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού. Σοκάρουν τα νούμερα…

Στις ΗΠΑ σημειώθηκε ξανά χθες Τετάρτη νέο θλιβερό ρεκόρ, με σχεδόν 2.600 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού σε 24 ώρες, τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό μέχρι σήμερα στη χώρα και στον πλανήτη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Άλλοι 2.569 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 ως τις 20:30 χθες (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Ο συνολικός επίσημος απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε έτσι τους 28.326 νεκρούς στην αμερικανική επικράτεια.

Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων μέσα σε μια ημέρα (2.228) είχε καταγραφεί μόλις την προηγουμένη.

Οι ΗΠΑ εξάλλου μετρούν από τα τέλη του Μαρτίου τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, που πλέον ανέρχονται σε 637.000. Έχουν γίνει περίπου 3,2 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ στη χώρα.

«Η μάχη συνεχίζεται, όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας, περάσαμε την κορυφή των νέων κρουσμάτων» μόλυνσης, δήλωσε μολαταύτα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί καθημερινά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υποσχόμενος να παρουσιάσει σήμερα Πέμπτη το σχέδιο της κυβέρνησής του για την σταδιακή άρση των μέτρων.