Τραμπ: προσπαθούμε να εξακριβώσουμε αν ο κορονοϊός προήλθε από κινέζικο εργαστήριο

Οι ΗΠΑ δοκιμάζονται σκληρά από την πανδημία του κορονοϊού και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι στην «ημερήσια διάταξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να εξακριβώσει εάν και κατά πόσον ο κορονοϊός που έχει προκαλέσει παγκόσμια πανδημία προήλθε «από εργαστήριο» στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο απαίτησε το Πεκίνο «να ξεκαθαρίσει» τι συνέβη.

Η προέλευση του ιού παραμένει μυστήριο. Ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, ο επικεφαλής του αμερικανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, δήλωσε την Τρίτη πως οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ κατατείνουν στο ότι ο κορονοϊός μεταδόθηκε στον άνθρωπο από κάποιο ζώο και όχι ότι δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα, πρόσθεσε όμως πως δεν υπάρχει τρόπος να ειπωθεί αυτό με απόλυτη βεβαιότητα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News υποστήριξε χθες ότι ο SARS-CoV-2 προήλθε από εργαστήριο στην Ουχάν. Μετέδωσε ότι δεν αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως όπλο βιολογικού πολέμου, αλλά ως μέρος της προσπάθειας της Κίνας να δείξει πως οι προσπάθειές της να εντοπίζει και να καταπολεμά ιούς είναι εφάμιλλες αν όχι ανώτερες από αυτές των ΗΠΑ.

Τόσο το Fox όσο και άλλα μέσα ενημέρωσης διατείνονται ότι στο εργαστήριο της Ουχάν γίνονταν πειράματα με ιούς και ότι η χαλαρότητα στην τήρηση των κανονισμών ασφαλείας οδήγησε στο να μολυνθεί κάποιος και ο ιός να εμφανιστεί στην αγορά τροφίμων και να αρχίζει να διασπείρεται.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί καθημερινά στον Λευκό Οίκο για την πορεία της πανδημίας στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε πως είναι ενήμερος για τα δημοσιεύματα.

«Εξετάζουμε πολύ διεξοδικά αυτή τη φρικιαστική κατάσταση», είπε.

Ερωτηθείς εάν έχει εγείρει το θέμα αυτό στις συζητήσεις που έχει κάνει με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ απάντησε, «Δεν θέλω να μιλήσω για το τι συζήτησα με αυτόν για το εργαστήριο, απλά δεν θέλω να το θίξω, θα ήταν ανάρμοστο αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ μέχρι τώρα τονίζει τους ισχυρούς δεσμούς ΗΠΑ-Κίνας εν μέσω της πανδημίας, καθώς η κυβέρνησή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κινεζική βιομηχανία για να εξασφαλίζει μέσα ατομικής προστασίας, εξοπλισμό που χρειάζονται απελπιστικά τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο, το κινεζικό κρατικό Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο κορονοϊός κατασκευάστηκε σε κάποιο από τα εργαστήριά του ή ότι του «ξέφυγε». Από την άλλη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διέψευσε τον Μάρτιο μιλώντας για «ψευδείς ειδήσεις» και «παραπληροφόρηση» ισχυρισμούς στην Κίνα και αλλού περί του ότι ο κορονοϊός είναι «βιολογικό όπλο» κατασκευασμένο από τον αμερικανικό στρατό.

Χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, υπενθύμισε πως «ξέρουμε πως αυτός ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ουχάν, στην Κίνα» και επισήμανε ότι ο Ινστιτούτο Ιολογίας απέχει μερικά χιλιόμετρα από την αγορά τροφίμων.

«Πραγματικά έχουμε ανάγκη η κυβέρνηση της Κίνας να ανοιχτεί» και να εξηγήσει «πώς ακριβώς εξαπλώθηκε αυτός ο ιός», αξίωσε ο Πομπέο.

«Η κινεζική κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τι έχει γίνει», επανέλαβε.

Γενικά, οι επιστήμονες συναινούν ότι ο SARS-CoV-2 προήλθε από νυχτερίδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και άλλα στελέχη της κυβέρνησής του αμφισβητούν εξάλλου εδώ και καιρό τον επίσημο απολογισμό της πανδημίας στην Κίνα (3.332 νεκροί, 82.341 κρούσματα μόλυνσης μέχρι σήμερα), καθώς ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ έχει πλέον ξεπεράσει τους 28.300 και αυξάνεται καθημερινά.

Επανήλθε στο ζήτημα χθες Τετάρτη, επιμένοντας ότι στις ΗΠΑ καταγράφονται περισσότερα κρούσματα «επειδή τα αναφέρουμε».

«Αλήθεια πιστεύετε αυτούς τους αριθμούς στην αχανή χώρα που τη λένε Κίνα, ότι έχουν τον συγκεκριμένο αριθμό κρουσμάτων και τον συγκεκριμένο αριθμό νεκρών; Το πιστεύει κανείς στ’ αλήθεια αυτό;» διερωτήθηκε ο Τραμπ.