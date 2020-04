Κοινωνία

Μαυροειδάκος στον ΑΝΤ1: αυστηρή η αστυνόμευση σε ναούς (βίντεο)

Ο ΓΓ των Ειδικών Φρουρών, τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιηθούν και τεχνικά μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.