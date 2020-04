Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: τις επόμενες μέρες θα κριθεί η άρση των μέτρων (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, αλλά προειδοποίησε ότι η άρση των μέτρων θα γίνει σταδιακά.