Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: τα κυβερνητικά μέτρα αφορούν 500000 μακροχρόνια άνεργους (βίντεο)

Η υφυπουργός Εργασίας εξήγησε ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ ως μακροχρόνια άνεργοι.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι τα κυβερνητικά μέτρα για τους μακροχρόνια ανέργους αφορούν συνολικά 500.000 ανθρώπους.

Το επίδομα των 400 ευρώ αφορά περίπου 155.000 μακροχρόνια άνεργους, αλλά τα υπόλοιπα μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων εύρεσης θέσεων εργασίας, αφορούν περίπου μισό εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργους.

Η κυρία Μιχαηλίδου, εξήγησε ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ, αλλά επεσήμανε πως το μέγεθος των παροχών από τα κυβερνητικά μέτρα συναρτάται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας μας.