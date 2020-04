Οικονομία

Κορονοϊός: νέα γραμμή ρευστότητας από το ΔΝΤ

Ποιες χώρες αφορά το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.

Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Μεγάλη Τετάρτη, ότι το διοικητικό του συμβούλιο ενέκρινε μία νέα βραχυπρόθεσμη γραμμή οικονομικής ρευστότητας, για να βοηθήσει τις χώρες-μέλη του με ισχυρά οικονομικά στοιχεία να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η πιστωτική διευκόλυνση προσφέρει μία εναλλασσόμενη και ανανεώσιμη εξασφάλιση για τις χώρες-μέλη με πολύ δυνατές πολιτικές και ισχυρά οικονομικά δεδομένα, οι οποίες χρειάζονται βραχυπρόθεσμη και μετριοπαθή υποστήριξη με το ισοζύγιο των πληρωμών τους.