Οικονομία

ΔΕΗ: ρύθμιση οφειλών για αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι εινα οι οροι του νέου διακανονισμού για οφειλές στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Μέχρι ποτε γινονται οι αιτήσεις.

Νέα ρύθμιση οφειλών από κατανάλωση ρεύματος για τους αγρότες με προκαταβολή του 15% ή 20% της οφειλής τους στη ΔΕΗ και αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε έως 18 ή 24 δόσεις, αντίστοιχα ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, λόγω των έκτακτων μέτρων θα γίνεται τηλεφωνικά μέσω του πανελλαδικού τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΗ 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 21:00).

Όπως αναφέρει η επιχείρηση:

«Η ΔΕΗ συναισθανόμενη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των αγροτών και λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, στηρίζει έμπρακτα και με συνέπεια την αγροτική παραγωγή. Μετά και από επικοινωνία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Γιώργου Στάσση με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα, η ΔΕΗ, αποδεικνύοντας την έντονη κοινωνική της ευαισθησία και την επίγνωση της δύσκολης κατάστασης, που βιώνουν οι αγρότες, αποφάσισε να παρέχει στους αγροτικούς πελάτες της ένα ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμών, που έρχεται να ενισχύσει το ισχύον από τον Οκτώβριο του 2019».