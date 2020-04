Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: άρση περιοριστικών μέτρων με αντίστροφη πορεία από την επιβολή τους

Πότε ξεκινά η κλιμακωτή "επιστροφή στην κανονικότητα". Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για την πορεία των εσόδων τον Απρίλιο και τις προβλέψεις του ΔΝΤ για μεγάλη ύφεση το 2020.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Εενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι τα πράγματα - σε ότι αφορά την πανδημία του κορονοϊού - δείχνουν να πηγαίνουν καλά, αλλά θα πρέπει να προσεκτικοί. Μάλιστα χρησιμοποίησε κι ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα, λέγοντας πως είμαστε στο 87΄ και παίρνουμε την πρόκριση, ας μη φάμε γκολ στο 90΄.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ειδικούς και τον κ. Τσιόδρα, επεξεργάζεται το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής άρσης των μέτρων που έχουν επιβληθεί, αλλά προειδοποίησε πως η ζωή μας δε θα γίνει αμέσως η ίδια όπως ήταν πριν τον κορονοϊό, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί τα εμβόλιο.

Σε ότι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί σκληρά ώστε να διαψεύσει τις όποιες απαισιόδοξες προβλέψεις, όπως αυτή του ΔΝΤ και είναι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε, όπως ακριβώς διαψεύσαμε και τις αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας ση χώρα μας.

Ερωτηθείς για το «μαξιλαράκι» των 37 δις που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε αρχικά ότι είναι απόρροια του Μνημονίου που ψήφισε και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖ, είναι «θετικό» ότι υπάρχει, αλλά η κυβέρνηση δε το έχει χρησιμοποιήσει, διευκρινίζοντας ότι τώρα δεν είναι ώρα για τσακωμούς.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε επίσης ότι κριτής για την οικονομική πορεία της χώρας είναι οι αγορές και η χθεσινή έξοδος σε αυτές με το 7ετές ομόλογο απέδειξε ότι η Ελλάδα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των αγορών.

Τέλος ο κ. Γεωργιάδης , σε επίμονες ερωτήσεις για το πώς θα γίνει η άρση των μέτρων, είπε ότι το μόνο που θα πει αυτή τη στιγμή, είναι ότι ή άρση τους θα γίνει με αντίστροφο τρόπο με τον οποίο επιβληθήκανε και αναμένεται μέσα στον Μάιο.