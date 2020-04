Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σπάνια περίπτωση με ασθενή στην Πελοπόννησο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Καθ. Χαράλαμπος Γώγος για φορέα που βγαίνει θετικός στον ιό για πολλές εβδομάδες. Πώς αιτιολογεί το περιστατικό.

Για μια σπάνια περίπτωση ασθενούς με κορονοϊό, ο οποίος έχει λάβει πριν απο ενάμιση μήνα την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αλλά επί 40 ημέρες εξακολουθεί, σε σειρά τεστ που έχει κάνει, να βγαίνει θετικός στον κορονοϊό, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο καθηγητής Χαρ. Γώγος.

Όπως είπε, στο Νοσοκομείο του Ρίου ο ασθενής επί εβδομάδες κάνει τεστ ανίχνευσης και βρίσκεται θετικός στον ιό, χωρίς να έχει συμπτώματα της νόσου.

"Θα κάνει σήμερα ή αύριο κι άλλο τεστ, ελπίζουμε να βγει αρνητικός για να μπορέσει να γυρίσει στην δουλειά του", είπε ο κ. Γώγος, λέγοντας ότι ίσως υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του μικροβίου στους πνεύμονες του κι αυτό αποτυπώνεται στα τεστ.